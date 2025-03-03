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Bloomberg: цены на газ в Европе выросли более чем на 6%

Биржевые цены на природный газ в Европе (TTF) в моменте прибавляли более 6% на торгах в понедельник, сообщает агентство Bloomberg.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

По данным издания, такая реакция стала следствием роста неуверенности инвесторов в скором урегулировании конфликта на Украине после недавней перепалки между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.

«Непонятно, какую позицию занимают теперь США, и из-за этого достижение мирного соглашения выглядит более отдаленной перспективой, чем неделю назад», — приводит агентство мнение стратегов ING.

Как напоминает Bloomberg, газ в Европе по итогам февраля подешевел на рекордные с декабря 2023 года 17,5%.

Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail.