Bloomberg: цены на газ в Европе выросли более чем на 6%

По данным издания, такая реакция стала следствием роста неуверенности инвесторов в скором урегулировании конфликта на Украине после недавней перепалки между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.
«Непонятно, какую позицию занимают теперь США, и из-за этого достижение мирного соглашения выглядит более отдаленной перспективой, чем неделю назад», — приводит агентство мнение стратегов ING.
Как напоминает Bloomberg, газ в Европе по итогам февраля подешевел на рекордные с декабря 2023 года 17,5%.
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