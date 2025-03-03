Bild: Россия и США ведут тайные переговоры по запуску «Северного потока-2»

Газета утверждает, что США хотели бы выступить посредником в поставках российского газа в Германию через газопровод, но только на уровне частных компаний. Сам Гренелл отрицает, что ведет какие-либо переговоры с Россией по газопроводу. А по данным самой Bild, в переговорах никак не задействованы власти Германии, которую теоретический запуск «Северного потока-2» коснется в первую очередь.