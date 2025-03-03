«Башкирскую содовую компанию» исключили из перечня стратегических предприятий

«Внести в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, утвержденный указом президента Российской Федерации от 4 августа 2004 г. № 1009 изменение, исключив из раздела 2 позицию: “Башкирская содовая компания”, — говорится в документе.