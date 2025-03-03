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Банк России повысил официальный курс доллара на 4 марта

Регулятор опубликовал официальный курс валют на 4 марта 2025 года.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Центральный банк России

Так, курс доллара подняли с 88,2568 рубля до 89,2497 рубля. Курс евро регулятор также повысил с 91,5655 рубля до 92,853 рубля.

Кроме того, Банк России поднял официальный курс юаня — до 12,1658 рубля.

Минфин США 12 июля 2024 года ввел санкции против Московской биржи. В результате, биржевые торги долларом и евро приостановили и перенесли на внебиржевой рынок. Официальные курсы европейской и американской валют по будням устанавливает Центробанк, ориентируясь на отчетность банков и информацию внебиржевых торгов.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».