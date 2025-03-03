«Аэрофлот» повысил целевой уровень дивидендных выплат до 50% чистой прибыли

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Совет директоров авиакомпании «Аэрофлот» обновил дивидендную политику, закрепив целевой уровень выплат в размере 50% от чистой прибыли группы по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), сообщила авиакомпания.
Раньше дивидендная политика «Аэрофлота» предполагала выплаты от 25% от чистой прибыли по МСФО за предыдущий год. При этом в период с 2016 года по 2018 год авиакомпания направляла на дивиденды по 50% от чистой прибыли.
«Совет директоров ПАО “Аэрофлот” утвердил новую редакцию положения о дивидендной политике, определяющего подход совета директоров компании к выработке рекомендаций общему собранию акционеров о выплате дивидендов. Целевой уровень доли прибыли, рекомендуемой к направлению на выплату дивидендов, установлен в размере 50% чистой прибыли группы “Аэрофлот” по международным стандартам финансовой отчетности, скорректированной на неденежные эффекты в соответствии с действующими требованиями правительства Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Кроме того, совет директоров при наличии необходимых оснований может принять решение о дополнительной корректировке чистой прибыли с учетом отраслевой специфики, а также об изменении доли прибыли, направляемой на выплату дивидендов, с учетом текущих и плановых потребностей в финансировании развития и необходимости обеспечения финансовой устойчивости группы «Аэрофлот».
В авиакомпании пояснили, что дивидендная политика «Аэрофлот» направлена на обеспечение заинтересованным сторонам прозрачности определения размера дивидендов и порядка их выплаты, а также баланса между выплатами акционерам и обеспечением финансовой устойчивости и долгосрочных целей развития компании.
Ранее директор по связям с инвесторами (IR) и рынкам капитала компании Андрей Напольнов сообщал, что пока нет полной ясности относительно выплаты дивидендов. Решение будет приниматься в мае на годовом собрании акционеров и по рекомендации совета директоров. В сентябре 2024 года гендиректор группы «Аэрофлот» Сергей Александровский допустил, что авиакомпания может выплатить дивиденды акционерам уже по итогам 2024 года.
Последний раз «Аэрофлот» выплачивал дивиденды по итогам 2018 года. Тогда выплаты составили 2,6877 рублей на одну акцию, в целом — 2,857 млрд рублей.