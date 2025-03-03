«Аэрофлот» повысил целевой уровень дивидендных выплат до 50% чистой прибыли

Ранее директор по связям с инвесторами (IR) и рынкам капитала компании Андрей Напольнов сообщал, что пока нет полной ясности относительно выплаты дивидендов. Решение будет приниматься в мае на годовом собрании акционеров и по рекомендации совета директоров. В сентябре 2024 года гендиректор группы «Аэрофлот» Сергей Александровский допустил, что авиакомпания может выплатить дивиденды акционерам уже по итогам 2024 года.