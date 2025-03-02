Зачем США понадобились редкоземельные металлы в разных странах мира

То есть Китай уже подвинули на мировом рынке РЗМ и едва ли он захочет потесниться еще больше. К тому же, зависимость есть и обратная — Китая от США. Как отмечает Лашков, трудности в международных отношениях возникают по причине созависимости производственных цепочек между США и Китаем. В Штатах добывается 40 тыс. тонн РЗМ, из которых 90% отправляется в Поднебесную для выпуска оксидов, которые вместе с оксидами из китайской руды отправляются на Тайвань и другие азиатские рынки для выпуска полупроводников и интегральных микросхем. При этом азиатские производители этих устройств технологически зависят от США, которые могут наложить экспортные ограничения на выпускаемую продукцию. Зависимость от нее достигает в Китае 80%. Таким образом, взаимные запреты несут угрозу производственным цепочкам на базе РЗМ и в меньшей̆ степени связаны с недостатком в металлах как таковых. С точки зрения руды и электронных компонентов с РЗМ Китай зависит от США больше, а с позиции обработки руды и производства готовой̆ продукции — наоборот, отмечает эксперт.