Зачем США понадобились редкоземельные металлы в разных странах мира

Последние две недели это одна из главных тем политических и экономических новостей. Делаются оценки запасов РЗМ, прикидывается объем необходимых инвестиций для запуска новых проектов по их добыче, строятся планы по образованию совместных предприятий и концессий для их переработки. За этим всем шумом, как-то теряется главное: дефицита РЗМ в мире нет, и он даже не ожидается, поэтому рост их производства приведет только к падению цен. Возможно даже обвальному, в результате чего РЗМ-проекты придется просто закрывать.
По словам руководителя практики Kept по работе с предприятиями металлургической и горнодобывающей отрасли Натальи Величко, мировой дефицит РЗМ маловероятен. Многие из этих металлов встречаются чаще, чем олово, золото, уран, вольфрам, свинец или та же медь. Вопрос в экономике их добычи. Зачастую они идут сопутствующим минералом (в виде примесей в других рудах), что делает добычу нерентабельной. Кроме того, нужно иметь производство, способное разделить концентраты.
Как отмечает эксперт по энергетике Кирилл Родионов, ситуация с РЗМ напоминает шумиху вокруг водородной энергетики. Другой пример, литий, который часто называли новой нефтью. Еще в 2022 году было много разговоров о том, что его не хватит на всех потребителей, что спрос опережает предложение. Еще в 2023 году фиксировался его дефицит, а уже в 2024 году все стали говорить о профиците, по-видимому, долгосрочном. Так случается часто, сначала происходит скачок спроса на то или иное сырье, потом рост интереса инвесторов к освоению новых месторождений, их разработка, и предложение увеличивается со стороны новых игроков. Примерно тоже самое случится с РЗМ, если возникнет их дефицит, которого, впрочем, пока нет.
Здесь можно добавить, что едва ли РЗМ могут быть действительным предметом политического торга, как в случае Трампа и Украины. Тем более, что, по оценке Геологической службы США, Украина не входит в число стран с крупнейшими залежами РЗМ. Скорее здесь правильнее говорить о популизме нового американского президента или демонстрации своих возможностей перед главным экспортером РЗМ в мире — Китаем, с которым у США серьезные трения по этому вопросу. Но обо всем по порядку.
РЗМ — группа металлов, многие из которых критичны для производства высокотехнологичного оборудования (электроники, электродвигателей, чипов, смартфонов, мониторов, медицинского оборудования, БПЛА и прочего), поясняет старший аналитик по металлургическому и горнодобывающему сектору «Эйлер Аналитические технологии» Никанор Халин. Причем заменяемости у некоторых РЗМ нет совсем.
Директор по аналитике «Ингосстрах Банка» Василий Кутьин приводит данные Роснедр, что Китай контролирует от 60% до 85% мирового рынка РЗМ (в зависимости от конкретного металла) и является единственным в мире обладателем полного цикла их производства. Высокотехнологичное промышленное производство США на 80% зависит от китайского экспорта РЗМ. Монопольное положение позволяет КНР устанавливать цены на рынке РЗМ. Резкое сокращение поставок может создать серьезные сложности для ведущих технологических отраслей промышленности США.
О зависимости США от Китая давно известно. Доказательством этому служит то, что торговое противостояние по РЗМ между двумя странами началось даже не при Трампе. В 2023 году Китай запретил экспорт технологий по переработке РЗМ, а в конце 2024 года запретил экспорт некоторых металлов, рассказывает Халин. Все это в ответ на запрет США поставлять в Китай чипы последнего поколения, и других попыток сдержать технологическое развитие КНР. США вполне обоснованно обеспокоены и пытаются найти альтернативы поставкам из Китая, чтобы в долгосрочном периоде не испытать дефицита РЗМ.
Но это история отношений только этих двух стран, остальных она не касается. Ожидается, что мировой спрос на РЗМ вырастет в 2,5 раза и к 2035 году достигнет 900 тыс. тонн с текущих 350 тыс. тонн, уточняет аналитик компании «Имплемента» Демьян Лашков. В 2023 году 200 тыс. тонн добывалось в Китае, еще 40 тыс. тонн — в США, в РФ только 2 тыс. тонн. Примерно 90% объема рынка приходится на 4 металла: неодим, празеодим, диспрозий и тербий; при этом рост цен на них достаточно плавный̆, что говорит об отсутствии выраженного дефицита.
При сложившихся темпах роста спроса существующий объем инвестиций в новые проекты РЗМ недостаточен, считает Лашков. Дефицит РЗМ оценивается в 30% от потребности к 2035 году. Но такой̆ сценарий в рыночной̆ экономике невозможен: произойдет рост цен, что охладит потребление при одновременном увеличении производственных мощностей̆, и рынок сбалансируется.
По новостям видно, насколько США активизировались в части РЗМ и новых источников их поставок, в том числе и за пределами Штатов, отмечает Величко. Кроме того, США активно исследуют возможности выделения РЗМ из альтернативного сырья, например, из летучей золы угля. И скорее всего, в данном направлении будет идти все большая интенсификация, считает эксперт.
А по мнению Родионова, с желанием развивать свою добычу РЗМ и не зависеть от КНР вероятно связан знаменитый демарш Трампа в адрес Гренландии, где объем извлекаемых запасов РЗМ сопоставим с США.
То есть США хотят добиться если не суверенитета в области РЗМ, то хотя бы диверсифицировать источники поставок. Если США сумеют нарастить производство РЗМ, то другим потребителям будет только лучше, цены могут снизиться. А вот новым поставщикам РЗМ заработать, рассчитывая на «огромный» экспорт в США, не приходится. РЗМ не выгодно возить через всю землю (в том числе из Украины), здесь логистику не победишь, да и сам рынок сравнительно невелик.
Аналитик института комплексных стратегических исследований Наталья Чуркина приводит данные об объеме американского импорта РЗМ в 2024 году — порядка 170 млн долл. или две трети собственного объема производства РЗМ (260 млн долл.). Весь мировой рынок РЗМ в 2024 году составил 11,8 млрд долл. В 2025 году он может вырасти до 12,6 млрд долл., а к 2037 году ожидается, что достигнет 33,5 млрд долл. Для сравнения, объем мирового рынка нефти и газа в 2023 году составил чуть меньше 7 трлн долл.
К тому же Китай может угрожать, но не пойдет на масштабные ограничения экспорта РЗМ в США, есть риск потерять рынок сбыта, считает исполнительный директор Института экономики роста им. П. А. Столыпина Антон Свириденко. Да, несколько раз Китай запрещал поставки на внешние рынки, но это были не масштабные акции. Хотя сама возможность запрета экспорта не может не беспокоить потребителей.
Халин замечает, что переработка руд и извлечение металлов довольно сложный и грязный процесс. В эру глобализма Китай подмял под себя 90% производства (в некоторых металлах 100%). Однако с 2016 года начали появляться независимые производители, в том числе в США (MP Materials).
То есть Китай уже подвинули на мировом рынке РЗМ и едва ли он захочет потесниться еще больше. К тому же, зависимость есть и обратная — Китая от США. Как отмечает Лашков, трудности в международных отношениях возникают по причине созависимости производственных цепочек между США и Китаем. В Штатах добывается 40 тыс. тонн РЗМ, из которых 90% отправляется в Поднебесную для выпуска оксидов, которые вместе с оксидами из китайской руды отправляются на Тайвань и другие азиатские рынки для выпуска полупроводников и интегральных микросхем. При этом азиатские производители этих устройств технологически зависят от США, которые могут наложить экспортные ограничения на выпускаемую продукцию. Зависимость от нее достигает в Китае 80%. Таким образом, взаимные запреты несут угрозу производственным цепочкам на базе РЗМ и в меньшей̆ степени связаны с недостатком в металлах как таковых. С точки зрения руды и электронных компонентов с РЗМ Китай зависит от США больше, а с позиции обработки руды и производства готовой̆ продукции — наоборот, отмечает эксперт.
Остается только сказать о месте России во всей этой истории. По данным Минприроды, на балансе России поставлено 28,5 тонн РЗМ, 18 месторождений, но добыча ведется только на одном в Мурманской области. В 2024 году было добыто 2,5 тыс. тонн. Доля нашей страны в мировой добыче РЗМ — менее 1%. Впрочем, прирост добычи вполне возможен.
По словам Свириденко, в России требуются серьезные капиталовложения в разработку РЗМ. В плане есть 14 проектов, их количество может возрасти, нужны лишь гарантии внешнего сбыта (экспорта). В таком объеме пока эти элементы для внутреннего потребления России не нужны, поясняет эксперт.
Можем ли мы заинтересовать своими РЗМ США? Наверное, да. Но конкурентные преимущества будут не нашей стороне. Более выгодны окажутся поставки из той же Австралии, Японии или Мьянмы, где добыча уже ведется в больших объемах и налажена логистика экспорта. С другой стороны, сейчас вопросы экспорта РЗМ напрямую увязаны с политическими веяниями, которые часто идут в разрез с экономической рентабельностью, поэтому исключать возможность начала сотрудничества с США по редким металлам нельзя.