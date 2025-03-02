WP: американские компании не спешат возвращаться в Россию

«За исключением энергетического сектора, ни один наш клиент не говорит: “Господи, как вы думаете, какими будут сроки возвращения (в Россию.— “Ъ”)?”», — сказали газете в консалтинговой компании Rock Creek Global Advisors. Но, как говорят эксперты другой фирмы, Greenmantle, даже энергетические гиганты будут осторожничать. «Если взглянуть на крупные нефтяные компании, то… представить их выход (на российский рынок.— “Ъ”) сложно. У них множество других вариантов», — цитирует газета директора по энергетике Greenmantle Ника Камлебена.