В Мордовии доля семян озимых зерновых культур отечественной селекции достигла 95%

«Вопрос снижения импортозависимости аграриев от семян сельскохозяйственных культур иностранной селекции предусмотрен Доктриной продовольственной безопасности РФ, согласно которой уровень самообеспечения семенами основных сельскохозяйственных культур отечественной селекции к 2030 году должен составлять не менее 75%. В республике высокая доля высева семян отечественной селекции по итогу 2024 года: озимых зерновых культур — 95% от общего объема высева сортовых семян, яровой пшеницы — 78%, ячменя ярового — 79%, масличных культур — более 78%, картофеля — 100%. Проблемных вопросов с обеспеченностью сельхозтоваропроизводителей семенами в Мордовии нет», — отметил Здунов.
По его словам, на территории региона работают шесть семеноводческих хозяйств, они занимаются размножением сортовых семян сельскохозяйственных культур. Кроме того, ежегодно сельхозтоваропроизводители закладывают демонстрационные посевы кукурузы и сахарной свеклы с целью выявления наиболее перспективных гибридов. По результатам специалисты отбирают гибриды отечественной селекции с наиболее качественными характеристиками для альтернативы иностранной селекции.
Как отметил глава Мордовии, особых сложностей с закупкой техники агропромышленный комплекс республики также не испытывает несмотря на санкции.
«Агропром республики в основном закупает технику и оборудование отечественного производства и дружественных стран (Белоруссия, Китай и так далее), поставки из недружественных стран также возможны с использованием механизма параллельного импорта, но из-за увеличенных сроков поставки предприятия этим механизмом пользуются крайне редко. Проблем с ремонтом и техническим обслуживанием импортной техники нет. Освоено производство аналогов, например ООО “Франц Кляйне” является основным предприятием региона, занимающимся изготовлением новых деталей из металла для импортных свеклоуборочных комбайнов (Grimme, Ropa, Franz Kleine), свеклопогрузчиков (Holmer, Franz Kleine), почвообрабатывающей техники Lemken (дискаторы, культиваторы, плуги), сеялок и посевных комплексов Amazone, Lemken», — рассказал глава Мордовии.
Поставки запасных частей для импортной сельскохозяйственной техники региона (John Deere, Fendt, Massey Ferguson, JCB, MacDon) осуществляют материально-технические отраслевые организации агропромышленного комплекса — дилеры. По словам Здунова, дефицита не наблюдается.