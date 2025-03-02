В Мордовии доля семян озимых зерновых культур отечественной селекции достигла 95%

«Агропром республики в основном закупает технику и оборудование отечественного производства и дружественных стран (Белоруссия, Китай и так далее), поставки из недружественных стран также возможны с использованием механизма параллельного импорта, но из-за увеличенных сроков поставки предприятия этим механизмом пользуются крайне редко. Проблем с ремонтом и техническим обслуживанием импортной техники нет. Освоено производство аналогов, например ООО “Франц Кляйне” является основным предприятием региона, занимающимся изготовлением новых деталей из металла для импортных свеклоуборочных комбайнов (Grimme, Ropa, Franz Kleine), свеклопогрузчиков (Holmer, Franz Kleine), почвообрабатывающей техники Lemken (дискаторы, культиваторы, плуги), сеялок и посевных комплексов Amazone, Lemken», — рассказал глава Мордовии.