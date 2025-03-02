Трамп: биткойн и эфириум лягут в основу криптовалютного резерва США

«BTC и ETH, как и другие ценные криптовалюты, будут в основе Резерва. Я также люблю Bitcoin и Ethereum», — сообщил он.
В Белом доме ранее заявили, что США 7 марта проведут первый в истории саммит по криптовалютам.
Биткойн и эфириум лягут в основу криптовалютного резерва США, заявил американский президент Дональд Трамп.
«BTC и ETH, как и другие ценные криптовалюты, будут в основе Резерва. Я также люблю Bitcoin и Ethereum», — сообщил он.
В Белом доме ранее заявили, что США 7 марта проведут первый в истории саммит по криптовалютам.