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Топ-6 банковских вкладов сроком на шесть месяцев на 2 марта

Редакция Финансов Mail провела анализ предложений на финансовом маркетплейсе «Финуслуги» по состоянию на 28 февраля 2025 года и определила, в каких банках можно открыть вклад на шесть месяцев с наиболее выгодной процентной ставкой.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Доходность по вкладам начала уменьшаться после того, как в декабре Банк России неожиданно решил сохранить ключевую ставку без изменений. На заседании 14 февраля совет директоров регулятора вновь оставил ставку на уровне 21% годовых.

Наиболее выгодным предложением оказался вклад на шесть месяцев со ставкой 24% годовых. Его предлагает только Московский кредитный банк. При этом, минимальная сумма на вкладе должна составлять от 10 тысяч рублей, а 24% годовых предлагается новым клиентам.

Дальше идет Авто Финанс Банк — он предлагает клиентам вклад на сумму от 100 тысяч рублей по ставке 22,55% годовых.

Ставку 22,5% годовых предлагают два банка — Московский кредитный банк (на сумму от 10 тысяч рублей) и Почта Банк (на сумму от 50 тысяч рублей).

БыстроБанк предлагает клиентам открыть вклад по ставке 21,65% годовых. При этом сумма на вкладе должна начинаться от 150 тысяч рублей.

Два банка — Банк «Дом.РФ» и Ингосстрах Банк — предлагают ставку 21,5% годовых. Сумма на вкладе в Ингосстрах Банке должна быть не ниже 100 тысяч рублей, в Банке «Дом.РФ» — не ниже 1 млн рублей.

Ставку 21,2% годовых предлагает Энерготрансбанк на вклад с минимальной суммой 30 тысяч рублей.

Отметим, что условия по процентной доходности доступны при открытии вкладов онлайн на маркетплейсе Финуслуги.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».