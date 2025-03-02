Топ-6 банковских вкладов сроком на шесть месяцев на 2 марта

Доходность по вкладам начала уменьшаться после того, как в декабре Банк России неожиданно решил сохранить ключевую ставку без изменений. На заседании 14 февраля совет директоров регулятора вновь оставил ставку на уровне 21% годовых.
Наиболее выгодным предложением оказался вклад на шесть месяцев со ставкой 24% годовых. Его предлагает только Московский кредитный банк. При этом, минимальная сумма на вкладе должна составлять от 10 тысяч рублей, а 24% годовых предлагается новым клиентам.
Дальше идет Авто Финанс Банк — он предлагает клиентам вклад на сумму от 100 тысяч рублей по ставке 22,55% годовых.
Ставку 22,5% годовых предлагают два банка — Московский кредитный банк (на сумму от 10 тысяч рублей) и Почта Банк (на сумму от 50 тысяч рублей).
БыстроБанк предлагает клиентам открыть вклад по ставке 21,65% годовых. При этом сумма на вкладе должна начинаться от 150 тысяч рублей.
Два банка — Банк «Дом.РФ» и Ингосстрах Банк — предлагают ставку 21,5% годовых. Сумма на вкладе в Ингосстрах Банке должна быть не ниже 100 тысяч рублей, в Банке «Дом.РФ» — не ниже 1 млн рублей.
Ставку 21,2% годовых предлагает Энерготрансбанк на вклад с минимальной суммой 30 тысяч рублей.
Отметим, что условия по процентной доходности доступны при открытии вкладов онлайн на маркетплейсе Финуслуги.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».