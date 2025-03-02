Россиянам объяснили новые правила обмена валюты

Покупка валюты через брокера по биржевому курсу. Вы можете купить валюту (например, доллары США, евро или гонконгские доллары) через брокера — только те валюты, которые торгуются на Московской бирже. Учтите, что за эту операцию брокер удерживает комиссию. Однако наличные деньги через брокера получить нельзя — они могут быть лишь переведены на ваш валютный счет в банке.