Россиянам объяснили новые правила обмена валюты

Обмен наличной валюты
Обменять рубли на иностранную наличную валюту можно через кассы банков или банкоматы, как это было раньше. Однако перед поездкой в отделение заранее уточните наличие необходимой суммы, чтобы избежать неудобств.
Покупка безналичной валюты
Если вы хотите приобрести валюту в безналичной форме, доступно два основных способа:
Открытие валютного счета в банке. Вы можете перевести рубли на валютный счет, после чего ваш банк конвертирует средства по своему курсу. Однако такие средства вы сможете снять наличными только в рублях, и конвертация обратно произойдет по курсу банка на момент снятия.
Покупка валюты через брокера по биржевому курсу. Вы можете купить валюту (например, доллары США, евро или гонконгские доллары) через брокера — только те валюты, которые торгуются на Московской бирже. Учтите, что за эту операцию брокер удерживает комиссию. Однако наличные деньги через брокера получить нельзя — они могут быть лишь переведены на ваш валютный счет в банке.
Важно: ЦБ РФ не устанавливает ограничений на сумму обмена валюты.
Формирование обменного курса
Центробанк России ежедневно публикует официальные курсы иностранных валют. Однако процедура их формирования изменилась в связи с санкциями.
Как формировались курсы раньше. До июня 2024 года курсы евро, долларов США и юаней определялись на основании торгов на Московской бирже. Учитывались средние результаты сделок с 10:00 до 15:30 по московскому времени. Если информации по биржевым сделкам не поступало, использовались данные внебиржевого рынка.
Ситуация после санкций. С 13 июня 2024 года торги долларами США и евро приостановлены. Теперь их официальные курсы рассчитываются на основании внебиржевых сделок. Для юаня используются как биржевые, так и внебиржевые данные.
Курсы валют, которые выставляются банками, отличаются от официальных и определяются каждым банком самостоятельно.
Что такое внебиржевой рынок?
Внебиржевой рынок — это все операции с валютой, которые проводятся вне рамок биржи. Например:
Прямая сделка между двумя банками;
Закупка валюты банком у экспортной компании;
Обмен наличных рублей на иностранную валюту в банковской кассе.
Даже если вы просто осуществляете обмен валюты через банк, это также считается внебиржевой сделкой.
Доступ к валютным средствам на счете
Если вы ранее внесли на счет наличные иностранные деньги, важно знать, что доступ к этим средствам ограничен определенными правилами.
Снятие валюты, размещенной на счете до 9 марта 2022 года. Вы можете получить такую валюту в пределах 10 000 долларов США (или их эквивалента в евро). Суммы, превышающие этот лимит, выдаются либо в рублях, либо остаются на счёте до снятия ограничений.
Снятие иностранной валюты, зачисленной после 9 марта 2022 года. Эта сумма выдается только в рублях, и обмен осуществляется по текущему курсу банка в день операции.
Счета в других валютах
Если у вас есть средства в валютах, отличных от долларов или евро (например, швейцарских франках), такие деньги можно обменять только на доллары, евро или рубли, ограничиваясь лимитом в 10 000 долларов. Конвертация происходит по официальному курсу ЦБ РФ.
Лимиты снятия
Снимать средства со счета можно без комиссии до 9 марта 2025 года. Если планируется крупная сумма, лучше предварительно заказать ее в банке.
Фонды в банковских ячейках
Валюта, хранящаяся в банковских ячейках, может быть забрана целиком и без ограничений.
Переводы и снятие валюты из-за границы
Международные переводы остаются активными, но при их получении деньги всегда конвертируются в рубли по курсу Банка России. Аналогичное правило действует и для средств, которые выводятся с электронных кошельков. Получить их наличными в валюте в пределах России невозможно — доступен только рублевый эквивалент.
Таким образом, хотя обмен и покупка валюты остаются доступными, российская финансовая система претерпела значительные изменения. Внимательно изучайте условия банковских операций и уточняйте детали перед проведением сделок.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».