Попытка Индонезии контролировать цены на уголь столкнулась с противодействием Китая

Если новая политика значительно повысит цены, это может свести на нет торговые прибыли и отбить охоту к покупкам у китайских компаний, сообщила ранее на этой неделе Китайская ассоциация транспортировки и распределения угля. Некоторые китайские фирмы могут попытаться расторгнуть или пересмотреть существующие долгосрочные контракты из-за изменений, так же предупредила китайская консалтинговая компания Fenwei Energy Information Service Co. в отдельной заметке в четверг.