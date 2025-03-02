Попытка Индонезии контролировать цены на уголь столкнулась с противодействием Китая

Министр энергетики Индонезии Бахлил Лахадалия на этой неделе издал постановление, обязывающее экспортеров угля с 1 марта использовать индонезийский индекс цен — Harga Batubara Acuan (HBA).
По данным Bloomberg, в феврале HBA для высококачественного индонезийского угля составила 124,24 долл/т. Для сравнения, на бирже ICE Futures Europe февральские фьючерсы на уголь из австралийского Ньюкасла в среднем стоили 105 долл/т, а в четверг торговались по 102,40 долл.
Как сообщает агентство, цель перехода на HBA состояла в том, чтобы вырвать контроль над регулированием экспортных цен на уголь у независимых ценовых агентств, которые значительно снизили ставки по сравнению с индонезийским стандартом.
Однако покупатели из Китая — главного рынка сбыта угля из Индонезии — восприняли данный шаг негативно, передает Bloomberg, поскольку годы высокого внутреннего производства и импорта в сочетании со слабым спросом в зимний период привели к тому, что запасы оказались переполнены.
Если новая политика значительно повысит цены, это может свести на нет торговые прибыли и отбить охоту к покупкам у китайских компаний, сообщила ранее на этой неделе Китайская ассоциация транспортировки и распределения угля. Некоторые китайские фирмы могут попытаться расторгнуть или пересмотреть существующие долгосрочные контракты из-за изменений, так же предупредила китайская консалтинговая компания Fenwei Energy Information Service Co. в отдельной заметке в четверг.
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