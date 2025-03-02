Норвежская Haltbakk Bunkers отказалась поставлять топливо США

ЛОНДОН, 2 марта. /ТАСС/. Норвежская топливная компания Haltbakk Bunkers после перепалки президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме объявила о своем отказе от поставок топлива базирующимся в Норвегии американским военным и кораблям, заходящим в порты страны.
«Мы приняли решение немедленно прекратить свою деятельность как поставщика топлива для американских сил в Норвегии и их кораблей, заходящих в норвежские порты. Никакого топлива для американцев», — говорится в заявлении компании, опубликованном в субботу в X.
Haltbakk Bunkers также призвала все норвежские и европейские компании поступить аналогичным образом и сопроводила сообщение проукраинским лозунгом.
Глава компании Гуннар Гран также дал интервью норвежскому порталу новостей на морскую тему Kystens N? ringsliv, в котором заявил, что эти меры останутся в силе, пока Трамп занимает свой пост. «Как вы, возможно, понимаете, ни литра не будет поставлено, пока с Трампом не будет покончено», — сказал он и добавил, что фирма «имеет моральный компас».
28 февраля Зеленский прибыл в Белый дом для встречи с Трампом. Во время беседы в присутствии журналистов между ними возникла перепалка, в ходе которой Трамп указал Зеленскому на неуважительное отношение к США, а вице-президент США Джей Ди Вэнс — на то, что он забыл поблагодарить Вашингтон за оказываемую Киеву поддержку. Пресс-конференция по итогам их встречи была отменена, подписание соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США не состоялось. Трамп в соцсети Truth Social опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что Зеленский проявил неуважение и показал неготовность к мирному урегулированию украинского конфликта.