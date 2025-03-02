Назван размер ипотечного платежа в пяти крупнейших городах России

Найденную сумму ежемесячного платежа мы сравнили с платежом за аналогичное жилье у заемщиков, взявших кредит в конце III квартала прошлого года. Для этого была использована стоимость квартир в новостройках и имевшая место в тот период рыночная ставка ипотеке, составлявшая примерно 22%. Затем был выполнен расчет посредством ипотечного калькулятора «Дом.РФ».