Назван размер ипотечного платежа в пяти крупнейших городах России

Среди пяти самых крупных городов-миллионников наиболее низкий ежемесячный платеж при текущих рыночных ипотечных ставках в размере 29% сейчас в Екатеринбурге. В течение последних четырех месяцев он вырос на 17 600 рублей и составляет 89 700 рублей. Однокомнатная квартира в новостройке в городе обойдется в среднем в 5,23 миллиона рублей.
Далее идет Новосибирск. Размер ежемесячного платежа там сейчас составляет 93 300 рублей. Он вырос за последние четыре месяца на 19 600 рублей. Средняя стоимость «однушки» в новостройке — 5,44 миллиона рублей.
В Казани платить ежемесячно по ипотечному договору придется уже 128 400 рублей. Сумма в течение прошлых четырех месяцев возросла на 26 500 рублей. Новая «однушка» в городе стоит в среднем 7,49 миллиона рублей.
Ежемесячный ипотечный платеж в Санкт-Петербурге составляет 165 900 рублей. За последние четыре месяца он стал больше на 33 900 рублей. Средняя стоимость однокомнатной квартиры в новостройке сейчас равна 9,67 миллиона рублей.
Самый высокий ежемесячный платеж придется перечислять людям, которые покупают «однушку» в новостройке в Москве. Сумма составляет 211 700 рублей. В течение прошлых четырех месяцев она выросла на 44 100 рублей. Средняя цена новой однокомнатной квартиры составляет 12,34 миллиона рублей. Отметим, что в конце третьего квартала 2024 года среднерыночная ипотечная ставка равнялась 22%, а квартира стоила 12,09 миллиона рублей. Таким образом, за четыре месяца ипотечный платеж для новых заемщиков возрос на 32,3%.
Поясним, что для определения сумм ежемесячного платежа в перечисленных выше городах мы воспользовались несколькими источниками. Согласно данным Единой информационной системы жилищного строительства, средняя ипотечная ставка при покупке квартиры в новостройке с середины ноября 2024 года держится на уровне 29%.
За размер первоначального взноса для подсчета мы взяли 30%, так как его сейчас предлагает большинство банков. Срок кредита для подсчета составляет 15 лет, так как при больших сроках при текущих ставках ежемесячные платежи будут снижаться незначительно.
Найденную сумму ежемесячного платежа мы сравнили с платежом за аналогичное жилье у заемщиков, взявших кредит в конце III квартала прошлого года. Для этого была использована стоимость квартир в новостройках и имевшая место в тот период рыночная ставка ипотеке, составлявшая примерно 22%. Затем был выполнен расчет посредством ипотечного калькулятора «Дом.РФ».
Где самые низкие ежемесячные платежи
Предлагаем вашему вниманию три города-миллионника, в которых сейчас самые низкие ежемесячные платежи по ипотеке за однокомнатную квартиру в новостройке.
В их число вошли Челябинск, Воронеж и Волгоград. Так, в Челябинске размер ежемесячного платежа составляет 72 800 рублей. Он вырос за последние четыре месяца на 14 300 рублей. Средняя стоимость однокомнатной квартиры в новостройке в городе — 4,24 миллиона рублей.
В Воронеже ежемесячный платеж равен 70 100 рублей. Его рост за последние четыре месяца составил 14 000 рублей. Средняя стоимость «однушки» в новостройке в городе — 4,09 миллиона рублей.
Наиболее низкий ежемесячный платеж сейчас в Волгограде. Он составляет 68 100 рублей. За последние четыре месяца он вырос на 15 000 рублей. Однокомнатная квартира в новостройке в городе стоит в среднем 3,97 миллиона рублей.
К чему привели высокие ипотечные ставки
Текущий уровень рыночных ипотечных ставок по квартирам в новостройках привел к тому, что брать кредиты на срок свыше 15 лет стало невыгодно. Более длинный период позволяет незначительно уменьшть ежемесячный платеж. При этом возникает существенная переплата по кредиту. В итоге уменьшается средний срок ипотеки.
Кроме того, возросли требования к первоначальному взносу. Многие банки готовы выдать кредит, если он составит не менее 30% от стоимости квартиры. Поэтому во всех городах-миллионниках люди обращаются за ипотечными кредитами на покупку «однушек» в новостройках, когда у них на руках есть необходимые средства в размере от 1,2 миллиона рублей.
Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.