Киев и Лондон договорились о займе на $3,2 млрд

До начала переговоров за закрытыми дверями британский премьер Кир Стармер лично встретил президента Зеленского в Лондоне и пообещал поддерживать Киев столько, сколько потребуется. На видеозаписи видно, что Стармер не просто ждет высокого гостя на пороге своей резиденции на Даунинг-стрит, 10, а идет к нему навстречу и обнимает. Премьер-министр подчеркнул, что Соединенное Королевство стремится достичь «прочного мира для Украины, основанного на суверенитете и безопасности».