Как Ritter Sport стал квадратным. Видео

В 1932 году Клара, жена владельца кондитерской фабрики Альфреда Риттера, заметила, что покупатели берут шоколад в дорогу, но прямоугольные плитки легко ломаются. Она предложила сделать компактную, но массивную квадратную шоколадку — идеально подходящую для кармана популярных тогда спортивных курток. Идея оказалась настолько удачной, что к 1960-м компания отказалась от других форматов и стала выпускать только «квадраты». После этого началась эра маркетинговых успехов: яркая реклама, необычные начинки и удобная упаковка Knick-Pack. Всё это привело к тому, что к 1972 году оборот компании превысил 100 миллионов марок.