Как Ritter Sport стал квадратным. Видео

В 1932 году Клара, жена владельца кондитерской фабрики Альфреда Риттера, заметила, что покупатели берут шоколад в дорогу, но прямоугольные плитки легко ломаются. Она предложила сделать компактную, но массивную квадратную шоколадку — идеально подходящую для кармана популярных тогда спортивных курток. Идея оказалась настолько удачной, что к 1960-м компания отказалась от других форматов и стала выпускать только «квадраты». После этого началась эра маркетинговых успехов: яркая реклама, необычные начинки и удобная упаковка Knick-Pack. Всё это привело к тому, что к 1972 году оборот компании превысил 100 миллионов марок.
В 1993 году Ritter Sport запатентовал форму шоколадок в качестве «трехмерного товарного знака». Однако, в 2010 году компания Milka попыталась оспорить это право, заявив, что квадрат не может принадлежать одной компании. Споры длились 10 лет, но суд встал на сторону Ritter Sport.
Кстати, знаменитый слоган «Quadratisch. Praktisch. Gut» в большинстве стран переводят. Например, в Великобритании он звучит как «Качество в квадрате».