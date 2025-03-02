Эксперт рассказал о причинах высоких цен на кофе

«При этом влияние канала продаж на себестоимость кофе также различается. Например, при реализации кофе через магазины затраты на зерно занимают значительную долю в общей себестоимости, тогда как при продажах в кофейнях структура затрат более сложна и расходы на зерна кофе занимают меньший удельный вес в себестоимости. Цена на напиток в кафе включает не только стоимость зерен, но и расходы на аренду помещения, зарплату бариста, молоко, воду, сахар, а также расходные материалы, такие как стаканчики и крышки», — добавил эксперт.