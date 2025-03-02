Британия выделит Украине еще $2 млрд для закупки 5 тысяч ракет

Он добавил, что Великобритания готова защищать мир на Украине вместе с другими, что будет включать «солдат на земле» и «самолеты в воздухе». Политик отметил, что участники лондонского саммита договорились о продолжении военной помощи Киеву и сохранении экономического давления на Москву.