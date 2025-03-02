Аналитики сообщили о ростке поставок товаров из РФ по отдельным категориям в ЕС

Согласно данным аналитиков, в 2024 г. на Россию пришлось 91,7% европейского импорта необработанного никеля. Также Россия доминировала в поставках ядерных реакторов и топливных элементов с долей 72,3%. Помимо этого, российские поставки составили от 44% до 50% по таким товарным позициям, как чугун, ферросплавы, полуфабрикаты из железа и нелегированной стали, а также семена рапса. Кроме того, от четверти до трети импорта ЕС минеральных и азотных удобрений, аммиака и природного гипса приходится на российские поставки.