Аналитики сообщили о ростке поставок товаров из РФ по отдельным категориям в ЕС

«Роль поставок российских товаров в импорте ЕС сохраняется на повышенном уровне в ряде значимых товарных категорий. На фоне общей деградации торговли с ЕС по ряду крупнейших товарных групп сокращение с досанкционного 2021 г. было минимальным, а для отдельных групп наблюдался рост», — говорится в исследовании.
Согласно данным аналитиков, в 2024 г. на Россию пришлось 91,7% европейского импорта необработанного никеля. Также Россия доминировала в поставках ядерных реакторов и топливных элементов с долей 72,3%. Помимо этого, российские поставки составили от 44% до 50% по таким товарным позициям, как чугун, ферросплавы, полуфабрикаты из железа и нелегированной стали, а также семена рапса. Кроме того, от четверти до трети импорта ЕС минеральных и азотных удобрений, аммиака и природного гипса приходится на российские поставки.
При сокращении поставок минерального топлива на 80% в стоимостном выражении — до 24,2 млрд долларов — и снижении доли России с 27% до 4,7% в европейском импорте поставки российского СПГ составили 7,8 млрд долларов (+28% к 2021 г.) с сохранением доли на рынке в 20%. Практически не изменились стоимостные объемы поставок рыбы — 751 млн долларов (+5%), группы недрагоценных металлов — 294 млн долларов (-5%) и семян подсолнечника — 272 млн долларов (-7%). Поставки удобрений также снизились незначительно — до 1,8 млрд долларов (-14%) при общем сохранении доли на рынке на уровне 26%.