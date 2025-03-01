Весны начало. Аналитик рассказала, каким будет курс рубля на новой неделе

«В такой ситуации, на наш взгляд, потенциал дальнейшего укрепления российской валюты будет ограничен. Мы полагаем, что в ближайшую неделю рубль будет консолидироваться на более фундаментально оправданных уровнях в районе 90 рублей за доллар США, 95 рублей за евро и 12,5 рублей за китайский юань», — прогнозирует Наталия Пырьева.