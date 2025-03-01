Весны начало. Аналитик рассказала, каким будет курс рубля на новой неделе

«Продемонстрировав в феврале серьезное укрепление российской валюты, со 100 до 86 рублей за доллар США, в последние дни месяца курс рубля начал стабилизироваться в направлении более экономически обоснованных уровней, к отметке 90 рублей за американский доллар», — отметила она.
Наиболее очевидной причиной для этого стало завершение налогового периода, пик налоговых платежей пришелся на завершающий день зимы, 28 февраля.
«Мы полагаем, что снижение предложения иностранной валюты со стороны экспортеров, которые ранее конвертировали валютную выручку для выполнения фискальных обязательств, стало главной причиной приостановки триумфального укрепления российской валюты», — добавила она.
Вдобавок к этому на рынке постепенно снизился спекулятивный интерес, вызванный чрезмерным оптимизмом в отношении начала переговорного процесса между Россией и США, пояснила аналитик.
«В такой ситуации, на наш взгляд, потенциал дальнейшего укрепления российской валюты будет ограничен. Мы полагаем, что в ближайшую неделю рубль будет консолидироваться на более фундаментально оправданных уровнях в районе 90 рублей за доллар США, 95 рублей за евро и 12,5 рублей за китайский юань», — прогнозирует Наталия Пырьева.
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