ЦБ настроен решительно на возвращение инфляции к цели в 4%

«Мы по-прежнему жестко настроены на возвращение инфляции к цели, на обеспечение ценовой стабильности — это то, что поручено нам обществом», — отметил он.
При этом, по его словам, ЦБ не питает иллюзий, что в этом году удастся вернуть инфляцию к цели. «Первые два месяца текущие темпы роста цен, секвенцикальная динамика, можно сказать, скорость, с которой едет автомобиль, она двузначная, это десять плюс [процентов]. И при таком начале года, чтобы по году получить 4% инфляцию, мы должны эту скорость замедлить ниже 4% в оставшемся времени. Но это нереально», — подчеркнул он.
Тремасов также подчеркнул, что в случае, если инфляция в 2025 году уложится в 8%, это будет означать, что за последние пять лет она, в среднем, составит 9%.
«Это не то, что мы хотим или не хотим делать. Это дело строго регламентировано законодательством Российской Федерации. В Конституции Российской Федерации четко сказано, что Центральный банк России должен обеспечивать защиту национальной валюты. А в законе о центральной банке сказано, что это достигается путем обеспечения ценовой стабильности. Поэтому общество с нас не снимало задачу обеспечения ценовой стабильности», — подчеркнул он.