ЦБ настроен решительно на возвращение инфляции к цели в 4%

При этом, по его словам, ЦБ не питает иллюзий, что в этом году удастся вернуть инфляцию к цели. «Первые два месяца текущие темпы роста цен, секвенцикальная динамика, можно сказать, скорость, с которой едет автомобиль, она двузначная, это десять плюс [процентов]. И при таком начале года, чтобы по году получить 4% инфляцию, мы должны эту скорость замедлить ниже 4% в оставшемся времени. Но это нереально», — подчеркнул он.