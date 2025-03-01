Топ-6 банковских вкладов сроком на три месяца на 1 марта

Наиболее выгодным предложением оказался вклад со ставкой 24% годовых. Его предлагают только один банк — «Московский кредитный банк». Условия подходят для вкладов на сумму от 10 тысяч сроком на три месяцев (для новых клиентов). Здесь же доступны вклады для всех категорий клиентов по ставке 21,5%.