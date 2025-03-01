Топ-6 банковских вкладов сроком на три месяца на 1 марта

Доходность по вкладам в России начала уменьшаться после того, как в декабре ЦБ принял решение сохранить ключевую ставку, а на февральском заседании вновь оставил ее на уровне 21% годовых.
Наиболее выгодным предложением оказался вклад со ставкой 24% годовых. Его предлагают только один банк — «Московский кредитный банк». Условия подходят для вкладов на сумму от 10 тысяч сроком на три месяцев (для новых клиентов). Здесь же доступны вклады для всех категорий клиентов по ставке 21,5%.
Авто Финанс Банк предлагает ставку 21,55%, но только если размер вклада будет от 100 тысяч рублей.
Вклад по ставке 21,7% годовых можно открыть банке «Центр Инвест» на сумму от 500 тыс рублей.
Банк Дом.рф предлагает 21,5% годовых для вкладов от 1 млн рублей.
В Энерготрансбанке можно открыть вклад под 20,9% годовых, если его размер будет от 30 тыс рублей.
Отметим, что условия по процентной доходности доступны при открытии вкладов онлайн на маркетплейсе Финуслуги.
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