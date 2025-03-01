ТАСС: экспорт газа РФ по «Турецкому потоку» в январе — феврале вырос на четверть

Поставки по газопроводу «Турецкий поток» в европейские страны в январе — феврале выросли на 26,5% — до 3,1 млрд куб. м. В феврале экспорт российского газа в Европу по данному направлению уменьшился на 0,4% по сравнению с январем и подскочил на 26% по сравнению с февралем 2024 года — до 1,55 млрд куб. м. Это второе максимальное значение поставок за один месяц с момента запуска газопровода в январе 2020 года.