ТАСС: экспорт газа РФ по «Турецкому потоку» в январе — феврале вырос на четверть

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Россия в январе — феврале нарастила экспорт газа в Европу по трубопроводу «Турецкий поток» более чем на четверть по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, до 3,1 млрд куб. м, свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG).
Поставки по газопроводу «Турецкий поток» в европейские страны в январе — феврале выросли на 26,5% — до 3,1 млрд куб. м. В феврале экспорт российского газа в Европу по данному направлению уменьшился на 0,4% по сравнению с январем и подскочил на 26% по сравнению с февралем 2024 года — до 1,55 млрд куб. м. Это второе максимальное значение поставок за один месяц с момента запуска газопровода в январе 2020 года.
В течение месяца также был превышен рекордный показатель недельных и суточных поставок по газопроводу. Таким образом, средняя загрузка «Турецкого потока» в европейском направлении в феврале оказалась на 12,6% выше, чем в декабре 2024 года, и на 10,4% больше по сравнению с январем.
Газопровод «Турецкий поток», проходящий из России в Турцию через Черное море, мощностью 31,5 млрд куб. м газа предназначен для газоснабжения Турции и стран Южной и Юго-Восточной Европы. На сегодня он остается последним активным маршрутом поставок российского газа в европейском направлении после прекращения транзита через Украину. Отправной точкой «Турецкого потока» служит компрессорная станция «Русская», построенная в районе Анапы.
Ранее ТАСС со ссылкой на данные ENTSOG сообщал, что поставки по газопроводу «Турецкий поток» в Европу в 2024 году выросли на 23% — до 16,7 млрд куб. м. Из этого объема рекордные 7,6 млрд куб. м поступили в Венгрию, заявлял министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто. Суммарный экспорт трубопроводного газа из России в Европу в 2024 году увеличился на 14% по сравнению с предыдущим годом, до 32,1 млрд куб. м.
Также Россия по итогам 2024 года увеличила трубопроводные поставки газа в Турцию на 2,6%, до чуть более 21 млрд куб. м. РФ поставляет газ в Турцию по двум трубопроводам через Черное море: «Голубой поток» и «Турецкий поток».