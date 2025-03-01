Россиянам рассказали о видах накопительных счетов

«Что касается счетов с ежедневной выплатой процентов, то этот вариант с финансовой точки зрения более выгодный вне зависимости от того, как владелец пользуется счетом. Если в течение месяца средства на счету не будут использоваться, начисления будут такими же, как при ежемесячной выплате. Если же владелец счета будет активно использовать средства, то его упущенная выгода будет меньше, так как он будет получать процент за каждый день: и за тот, когда на счету было 10 тысяч, и за тот, когда на счету было 100 тысяч», — уточняет Романенко.