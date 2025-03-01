Россиянам рассказали о видах накопительных счетов

Существует два основных вида накопительных банковских счетов — с начислением процентов на минимальный или на ежедневный остаток.
«Основная разница в том, когда начисляются средства — либо ежедневно приходят на счет, либо в конце месяца», — объясняет главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич. По словам эксперта, в последнем случае в течении месяца быть расчет на ежедневный остаток или на минимальный остаток.
Зварич отмечает, что при начислении процентов ежедневно, банк, скорее всего, предложит более низкую ставку по такому накопительному счету, чем по депозиту с начислением по итогам месяца. По его мнению, наибольшую ставку банки обычно предлагают для накопительных счетов с начислением на минимальный остаток и выплатой процентов в конце месяца.
О том, каким образом рассчитывают проценты по накопительным счетам с разной системой начисления дохода Финансам Mail рассказывает директор департамента коммуникационной политики финансового маркетплейса «Выберу.ру» Анна Романенко. Специалист привела пример расчета.
«В первом случае (ежемесячная выплата), проценты рассчитываются от минимальной суммы, которая была на счету в течение месяца. То есть если на счету в разные дни месяца было то 100 тысяч рублей, то 10, процент будет начислен именно на эти 10 тысяч. Во втором случае (ежедневная выплата), проценты рассчитываются от минимальной суммы за день и начисляются ежедневно. То есть в день, когда остаток на карте не снижается ниже 100 тысяч рублей, владелец счета получает процент со 100 тысяч, а в день, когда минимальная сумма на счету составляет 10 тысяч, начисляется процент с 10 тысяч», — объясняет Романенко.
Спикер поясняет, что накопительный счет с ежемесячной выплатой процентов может быть удобен для человека, который практически не пользуется деньгами на счету и предпочитает скорее простую модель расчета, чем материальную выгоду.
«В отличие от второго варианта, где проценты начисляются на плавающий остаток и каждый день сумма начислений меняется, тут все четко: банк фиксирует минимальный остаток и применяет к нему ставку», — подчеркнула она.
По мнению Романенко, счета с ежедневной выплатой процентов являются более выгодным вариантом с финансовой точки зрения, независимо от того, как владелец распоряжается средствами. Если в течение месяца деньги на счете останутся нетронутыми, процентные начисления будут эквивалентны тем, что предлагает система ежемесячной выплаты. Однако в случае активного использования средств упущенная выгода будет минимальной, так как проценты начисляются за каждый день: и за день, когда на счете находилось 10 тысяч, и за день, когда сумма составляла 100 тысяч.
«Что касается счетов с ежедневной выплатой процентов, то этот вариант с финансовой точки зрения более выгодный вне зависимости от того, как владелец пользуется счетом. Если в течение месяца средства на счету не будут использоваться, начисления будут такими же, как при ежемесячной выплате. Если же владелец счета будет активно использовать средства, то его упущенная выгода будет меньше, так как он будет получать процент за каждый день: и за тот, когда на счету было 10 тысяч, и за тот, когда на счету было 100 тысяч», — уточняет Романенко.
По мнению эксперта «Выберу.ру», для привлечения клиентов банки склонны предлагать по счетам с ежемесячной платой более высокие ставки. Для вкладчиков, которые почти не пользуются срелствами на депозите. такой вариант может оказаться действительно выгодным.
«Также существует промежуточный вариант, когда начисления производятся раз в месяц, но не по минимальной, а по средней сумме остатка. Это некий компромисс между простотой расчетов и материальной выгодой», — резюмирует Романенко.
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