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Россиянам рассказали о пяти необычных способах применения денег

С давних времен деньги использовали не только для покупок и продаж. Монеты служили талисманами, вестниками и даже приобрели славу действенного жаропонижающего средства. Музей Банка России специально для Финансов Mail рассказал о пяти самых интересных сопобах применения денег в истории страны.

Источник: life.ru

Задолго до газет

Много веков назад монеты были чуть ли не единственным источником последних новостей. Появление очередного правителя, завоевание территорий, распад государств часто сопровождались чеканкой новых денег. В роли невольных глашатаев выступали купцы: благодаря их торговым сделкам монеты преодолевали большие расстояния и попадали в самые отдаленные поселения, куда важные известия не могли добраться иным путем столь же быстро.

Так, жителей Боспорского царства оповестили о вассальной зависимости от Рима, когда на статере к профилю местного правителя присоединился профиль римского императора.

Боспорский статер, 110 год н. э.
Боспорский статер, 110 год н. э. Источник: Банк России

А про Крещение Руси соседние страны узнали благодаря первым русским серебряным монетам. На одной стороне сребреника изображали князя Владимира — крестителя Руси, а на другой чеканили лик Христа.

Сребреник князя Владимира, конец X века
Сребреник князя Владимира, конец X векаИсточник: Банк России

На счастье и на здоровье

В России обряды с использованием монет придумывали почти на все случаи жизни. Перед свадьбой деньги на счастье прятали в сундуке с приданым. На самом торжестве новобрачных осыпали монетами, желая безбедной жизни.

Медная копейка, 1850 год. Из собрания Музея Банка России
Медная копейка, 1850 год. Из собрания Музея Банка России Источник: Банк России

Входя в новый дом, в дальний угол кидали серебряный рубль — привлекая благополучие. Монеты защищали и новорожденных детей. Деньги дарили «на первый зубок» вместо серебряной ложечки, прятали в пеленках, чтобы ребенок вырос здоровым и богатым.

Серебряный рубль, 1878 год
Серебряный рубль, 1878 год Источник: Банк России

Еще в глубокой древности люди заметили, что металлы помогают в лечении. Потому и монеты наделили целебными свойствами и стали применять в народной медицине. С помощью серебряных денег чистили воду и «смывали сглаз». Медяками охлаждали ушибы, прикладывали их ко лбу при головной боли. А еще отваром из медного пятака в старину сбивали жар.

5 копеек Александра II, 1865 год
5 копеек Александра II, 1865 год Источник: Банк России

Спортивный интерес

Крупные пятаки из мягкой меди часто использовали в силовых состязаниях вместе с железными подковами и кочергами. Кузнец Вакула из гоголевской «Ночи перед Рождеством» запросто сгибал в руке пять копеек.

Монета 5 копеек, 1775 год
Монета 5 копеек, 1775 год Источник: Банк России

И до сих пор исход спортивных соревнований может решить маленькая монета. Часто перед началом командных игр судьи подкидывают монетку и определяют, за какой из команд будет преимущество, например кому достанется более удобная сторона поля.

Копейка-телохранитель

Во времена Великой Отечественной войны советские саперы обезвреживали немецкие противотанковые мины монетами 10 и 15 копеек. Размер их ребра идеально подходил под прорезь на винте взрывателя, переводящем мину в боевое или безопасное состояние.

Советские 15 копеек, 1941 год
Советские 15 копеек, 1941 год Источник: Банк России

Монета в подарок

Многие традиции и обычаи остаются в прошлом, но люди стараются хранить память о прежних временах. И в этом тоже помогают деньги.

Ежегодно Банк России выпускает памятные монеты в честь годовщин и юбилеев, важных событий и талантливых людей. Такие монеты красивее обычных — с золочением, цветной эмалью, инкрустацией драгоценными камнями.

Этими монетами официально можно платить. Но все же их покупают для коллекций, в подарок или на память.