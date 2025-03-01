Россиянам рассказали о пяти необычных способах применения денег

Задолго до газет
Много веков назад монеты были чуть ли не единственным источником последних новостей. Появление очередного правителя, завоевание территорий, распад государств часто сопровождались чеканкой новых денег. В роли невольных глашатаев выступали купцы: благодаря их торговым сделкам монеты преодолевали большие расстояния и попадали в самые отдаленные поселения, куда важные известия не могли добраться иным путем столь же быстро.
Так, жителей Боспорского царства оповестили о вассальной зависимости от Рима, когда на статере к профилю местного правителя присоединился профиль римского императора.
А про Крещение Руси соседние страны узнали благодаря первым русским серебряным монетам. На одной стороне сребреника изображали князя Владимира — крестителя Руси, а на другой чеканили лик Христа.
На счастье и на здоровье
В России обряды с использованием монет придумывали почти на все случаи жизни. Перед свадьбой деньги на счастье прятали в сундуке с приданым. На самом торжестве новобрачных осыпали монетами, желая безбедной жизни.
Входя в новый дом, в дальний угол кидали серебряный рубль — привлекая благополучие. Монеты защищали и новорожденных детей. Деньги дарили «на первый зубок» вместо серебряной ложечки, прятали в пеленках, чтобы ребенок вырос здоровым и богатым.
Еще в глубокой древности люди заметили, что металлы помогают в лечении. Потому и монеты наделили целебными свойствами и стали применять в народной медицине. С помощью серебряных денег чистили воду и «смывали сглаз». Медяками охлаждали ушибы, прикладывали их ко лбу при головной боли. А еще отваром из медного пятака в старину сбивали жар.
Спортивный интерес
Крупные пятаки из мягкой меди часто использовали в силовых состязаниях вместе с железными подковами и кочергами. Кузнец Вакула из гоголевской «Ночи перед Рождеством» запросто сгибал в руке пять копеек.
И до сих пор исход спортивных соревнований может решить маленькая монета. Часто перед началом командных игр судьи подкидывают монетку и определяют, за какой из команд будет преимущество, например кому достанется более удобная сторона поля.
Копейка-телохранитель
Во времена Великой Отечественной войны советские саперы обезвреживали немецкие противотанковые мины монетами 10 и 15 копеек. Размер их ребра идеально подходил под прорезь на винте взрывателя, переводящем мину в боевое или безопасное состояние.
Монета в подарок
Многие традиции и обычаи остаются в прошлом, но люди стараются хранить память о прежних временах. И в этом тоже помогают деньги.
Ежегодно Банк России выпускает памятные монеты в честь годовщин и юбилеев, важных событий и талантливых людей. Такие монеты красивее обычных — с золочением, цветной эмалью, инкрустацией драгоценными камнями.
Этими монетами официально можно платить. Но все же их покупают для коллекций, в подарок или на память.