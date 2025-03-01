Россиянам рассказали о пяти необычных способах применения денег

Еще в глубокой древности люди заметили, что металлы помогают в лечении. Потому и монеты наделили целебными свойствами и стали применять в народной медицине. С помощью серебряных денег чистили воду и «смывали сглаз». Медяками охлаждали ушибы, прикладывали их ко лбу при головной боли. А еще отваром из медного пятака в старину сбивали жар.