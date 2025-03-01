Reuters: Индия и ЕС заключат торговое соглашение из-за пошлин Трампа

Индия также надеется снизить тарифы на экспорт текстиля, одежды и изделий из кожи. Дели также выступает против предложения ЕС установить тарифы в размере от 20% до 35% с января 2026 года на товары с высоким содержанием углерода, включая сталь, алюминий и цемент.