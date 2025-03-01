Reuters: Индия и ЕС заключат торговое соглашение из-за пошлин Трампа

Как сообщает агентство, соответствующее заявление было сделано на совместной пресс-конференции премьер-министром Индии Нарендрой Моди и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен во время ее двухдневного визита в Индию.
Переговоры о заключении соглашения о свободной торговле между Индией и ЕС возобновились в 2021 году после 8-летнего перерыва.
Как сообщает Reuters, ЕС рассчитывает, что Индия снизит тарифы на импорт автомобилей, виски и вина, Индия — что сможет расширить доступ своих более дешевых лекарств и химикатов на европейский рынок ЕС.
Индия также надеется снизить тарифы на экспорт текстиля, одежды и изделий из кожи. Дели также выступает против предложения ЕС установить тарифы в размере от 20% до 35% с января 2026 года на товары с высоким содержанием углерода, включая сталь, алюминий и цемент.
ЕС является крупнейшим торговым партнером Индии: объем двусторонней торговли за прошедшее десятилетие вырос примерно на 90% и составил 137,5 млрд долл в 2023/24 финансовом году.
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