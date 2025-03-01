Приднестровье вернуло Молдавии взятые взаймы 3 млн куб. м газа

КИШИНЕВ, 1 марта. /ТАСС/. Газораспределительная компания Приднестровья «Тираспольтрансгаз» вернула Молдавии взятые взаймы в ходе энергетического кризиса 3 млн куб. м природного газа.
«В период с 26 по 28 февраля 2025 года ООО “Тираспольтрансгаз” возвратило АО “Молдовагаз” 3 миллиона кубометров природного газа в соответствии с условиями контракта», — написал и.о. председателя АО «Молдовагаз» Вадим Чебан в своем Telegram-канале. Он напомнил, что в январе «Молдовагаз» предоставила «Тираспольтрансгазу» заем в размере 3 млн куб. м газа.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу с 1 января, а также в связи с отказом Кишинева выплачивать долг «Газпрому» Молдавия и Приднестровье остались без поставок газа. При этом Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье были остановлены промышленные предприятия, действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре воздуха на улице.