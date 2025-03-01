Мемкоин Трампа рос более чем на 6%

Во время встречи в Белом доме Трамп, а также вице-президент США Джей Ди Вэнс резко раскритиковали Зеленского. Американский лидер отметил, что, если бы у Украины не было оружия от США, конфликт закончился бы через две недели. Вэнс заявил, что Зеленский ведет себя неуважительно и должен быть благодарен за помощь со стороны США.