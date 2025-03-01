Мемкоин Трампа рос более чем на 6%

К 22:40 мск мемкоин, связанный с Трампом, ускорил рост на 6,2%, до $0,3138.
Во время встречи в Белом доме Трамп, а также вице-президент США Джей Ди Вэнс резко раскритиковали Зеленского. Американский лидер отметил, что, если бы у Украины не было оружия от США, конфликт закончился бы через две недели. Вэнс заявил, что Зеленский ведет себя неуважительно и должен быть благодарен за помощь со стороны США.
Мемкоины — это криптовалюта, которая создается в качестве социального эксперимента. Ее цена зависит от популярности того феномена, на базе которого она создана. Например, мемкоины типа politifi (смесь слов politic и finance) создаются в поддержку того или иного политического деятеля. Цена мемкоина зависит от уровня поддержки политика. Криптовалюты такого формата не несут в себе никакой ценности или способов применения и являются спекулятивным финансовым инструментом.