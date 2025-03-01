IT-предприятия Москвы показали передовые разработки на бизнес-миссии в Иране

Московские представители обсудили с партнерами из Фонда развития высоких технологий Ирана перспективы взаимодействия. Кроме того, участники договорились о визите иранских партнеров на конференцию «Цифровая индустрия промышленной России», которая пройдет с 3 по 6 июня в Нижнем Новгороде.