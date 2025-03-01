IT-предприятия Москвы показали передовые разработки на бизнес-миссии в Иране

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Столичные высокотехнологичные компании продемонстрировали передовые разработки в сфере информационных технологий, кибербезопасности, цифровизации и автоматизации бизнес-процессов на бизнес-миссии в Тегеране, вызвав интерес у иранских коллег. Об этом сообщили на официальном портале мэра и правительства Москвы.
«Особый интерес у иранских партнеров вызвали московские разработки в области логистики, робототехники, аналитического, измерительного оборудования и защищенных телекоммуникационных систем. Переговоры с представителями ведущих отраслей Ирана подтвердили высокий потенциал сотрудничества. Так, Торгово-промышленная палата Тегерана и Московский экспортный центр обменялись меморандумами. Это открывает новые возможности для двусторонних деловых связей», — говорится в сообщении.
Московские представители обсудили с партнерами из Фонда развития высоких технологий Ирана перспективы взаимодействия. Кроме того, участники договорились о визите иранских партнеров на конференцию «Цифровая индустрия промышленной России», которая пройдет с 3 по 6 июня в Нижнем Новгороде.
Главным событием переговоров стало заключение компанией «Таргетта» с Тегеранским медицинским университетом и иранской Pars Medeq двух контрактов на поставку оборудования. В рамках подписанного соглашения прошла встреча с представителями Министерства здравоохранения Ирана. На ней стороны обсудили возможности внедрения московских решений в иранскую систему здравоохранения.