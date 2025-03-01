Иноагенты до 25 марта должны открыть спецсчета в Сбербанке

Согласно закону, спецсчет должен открываться в течение 15 рабочих дней со дня включения в реестр иноагентов лицами, получающими такие доходы. Иностранный агент должен сообщить о наличии этого статуса лицам, на которых возлагается обязанность по выплате причитающихся ему денежных средств. При этом плательщики средств сами могут обратиться в банк для открытия спецсчета для перечисления средств. Банк откроет счет без личного участия иностранного агента или его представителя и в течение трех рабочих дней уведомит об этом Минюст. Сведения о специальном счете будут включаться в реестр иноагентов.