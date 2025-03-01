Иноагенты до 25 марта должны открыть спецсчета в Сбербанке

Согласно закону, спецсчет должен открываться в течение 15 рабочих дней со дня включения в реестр иноагентов лицами, получающими такие доходы. Иностранный агент должен сообщить о наличии этого статуса лицам, на которых возлагается обязанность по выплате причитающихся ему денежных средств. При этом плательщики средств сами могут обратиться в банк для открытия спецсчета для перечисления средств. Банк откроет счет без личного участия иностранного агента или его представителя и в течение трех рабочих дней уведомит об этом Минюст. Сведения о специальном счете будут включаться в реестр иноагентов.
Списание средств со спецсчета возможно при взыскании по обязательствам иноагента в бюджетную систему, а также в иных случаях, устанавливаемых правительством РФ. Спецсчет закрывается в течение 15 рабочих дней по заявлению бывшего иноагента после его исключения из реестра.
Действующие иноагенты, уже получающие выплаты, предусмотренные для перевода на спецсчет, обязаны открыть его в течение 15 рабочих после вступления закона в силу, то есть, до 25 марта. Как сообщила 26 февраля в Госдуме представитель Минюста Светлана Кузнецова, в реестре содержатся сведения о 723 действующих иностранных агентах, из них 540 физических лиц, 42 НКО, 36 российских юридических лиц, 22 объединения (группа лиц, признанных иноагентом — прим. ТАСС). Около 40% иноагентов, в том числе физических лиц, находятся за рубежом.
Как сообщил ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин, закон о введении спецсчетов для зачисления выплат иноагентам, вступающий в силу с 1 марта, не позволит тем, кто предал Россию, обогащаться за счет страны и ее граждан.