Юрист объяснил принцип оплаты работы 8 марта

Сотрудники, рабочий день которых выпадет на 8 марта, должны получить двойной гонорар, сообщил в беседе с NEWS.ru гендиректор Профессиональной юридической группы АИД Давид Адамс.
Как уточнил юрист, это правило актуально для всех работающих граждан, независимо от системы оплаты труда.
«Работа 8 Марта, как и в другие праздничные дни, оплачивается с учетом специальных условий, установленных ТК РФ. Статья 112 гласит, что 8 Марта является нерабочим праздничным днем и работникам, которые в этот день были привлечены к выполнению трудовых обязанностей, положена дополнительная оплата. Эта оплата осуществляется в двойном размере. Это касается всех работников, независимо от того, на какой системе оплаты труда они находятся», — пояснил Адамс.
Специалист подчеркнул, что при сокращенном рабочем дне оплату производят только за фактически отработанное количество времени. Он отметил, что в праздничные дни система оплаты труда учитывает не предполагаемое, а реальное время работы сотрудника.
«По желанию, если работа была выполнена в праздничный день, сотруднику может быть предоставлен другой день отдыха. В таком случае работа в день праздника будет оплачена по стандартной ставке, а день отдыха не подлежит оплате. Этот механизм прописан в статье 153 Трудового кодекса, где уточняется, что работник может выбрать день для отдыха, при этом отработанное время не компенсируется дополнительными выплатами», — подытожил Адамс.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».