Юрист объяснил принцип оплаты работы 8 марта

«По желанию, если работа была выполнена в праздничный день, сотруднику может быть предоставлен другой день отдыха. В таком случае работа в день праздника будет оплачена по стандартной ставке, а день отдыха не подлежит оплате. Этот механизм прописан в статье 153 Трудового кодекса, где уточняется, что работник может выбрать день для отдыха, при этом отработанное время не компенсируется дополнительными выплатами», — подытожил Адамс.