Юрист объяснил, могут ли банки брать комиссию за покупку новых долларов

«Валютно-обменные операции регулируются установленными нормативными актами, и банки не вправе вводить дополнительные сборы, не предусмотренные официальными тарифами, особенно если такая комиссия взимается исключительно за получение банкнот определенного выпуска», — напомнил он.
Юрист также отметил, что попытка взимания дополнительных плат за получение банкнот определенного выпуска создает искусственные препятствия для свободного обращения денежных средств.
Как подчеркнул эксперт, покупка наличной иностранной валюты осуществляется по официальному курсу банка, который уже включает в себя всевозможные издержки.
«Отказ банков обменивать старые купюры на новые, равно как и навязывание дополнительной комиссии за возможность приобрести банкноты нового образца, является ограничением прав потребителей», — подытожил Русяев.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».