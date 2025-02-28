В РФ на поддержку технологического предпринимательства направят 180 млрд рублей

«Мы объединили с коллегами из Минобрнауки две инициативы. У них была инициатива “Платформа университетского технологического предпринимательства”, у нас — инициатива “Взлет” (“Взлет — от старта до IPO” — прим. ТАСС). Мы их собрали в одном федеральном проекте, при этом общий объем финансирования на шесть лет составит 180 млрд рублей», — сказал он на заседании комиссии Госсовета по направлению «Технологическое лидерство».