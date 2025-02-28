В РФ на поддержку технологического предпринимательства направят 180 млрд рублей

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Министерство экономического развития РФ планирует направить порядка 180 млрд рублей на поддержку технологического предпринимательства в ближайшие шесть лет. В частности, речь идет об объединенном федеральном проекте «Технологии» (входит в состав национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика») Минэкономразвития и Минобрнауки, включающего мероприятия федпроектов «Платформа университетского технологического предпринимательства» и «Взлет — от старта до IPO», сообщил первый заместитель министра экономического развития РФ Максим Колесников.
«Мы объединили с коллегами из Минобрнауки две инициативы. У них была инициатива “Платформа университетского технологического предпринимательства”, у нас — инициатива “Взлет” (“Взлет — от старта до IPO” — прим. ТАСС). Мы их собрали в одном федеральном проекте, при этом общий объем финансирования на шесть лет составит 180 млрд рублей», — сказал он на заседании комиссии Госсовета по направлению «Технологическое лидерство».
Колесников отметил, что на данный момент заканчивается «техническая переброска» выделенных на реализацию объединенного проекта средств.
Кроме того, он сообщил, что в рамках работы над новыми национальными проектами по обеспечению технологического лидерства по поручению президента России Владимира Путина прорабатывается возможность установления базового перечня показателей конкурентоспособности. В том числе «предполагается сравнение отдельных параметров технологических решений и высокотехнологических продуктов с зарубежными аналогами».
О нацпроекте «Биоэкономика»
В декабре 2024 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщал, что готовится новый национальный проект «Биоэкономика». Он будет направлен на строительство инфраструктуры в регионах для использования биологического сырья и разработку уникальных технологий.