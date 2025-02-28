В ЕС заявили о риске сокращения мирового ВВП на 7% в случае введения пошлин США

«Существует реальный риск глобальной экономической фрагментации с введением пошлин, — добавил он. — По оценкам Международного валютного фонда, если эта экономическая фрагментация осуществится и торговля будет сосредоточена в основном в рамках определенных экономических блоков, мировой ВВП может сократиться на 7% в среднесрочной перспективе». «Это было бы эквивалентно стиранию совокупного ВВП Германии и Франции с карты мировой экономики», — добавил Домбровскис.