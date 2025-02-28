Итальянские СМИ назвали истинного владельца американского госдолга

В 2024 году впервые в истории США федеральные расходы на вооружение, составляющие 2,9% ВВП, оказались ниже, чем расходы на обслуживание федерального долга, составившие 3,1% валового внутреннего продукта, сообщает итальянское L"Antidiplomatico.
В материале издания сообщается, что причиной этому могут быть установленные в США жесткие ограничения на расходы на вооружение, поскольку заимствования для их финансирования стали очень дорогими.
Держателями 25% госдолга США являются иностранные государства, из которых основные доли принадлежат Японии, Канаде, Франции и Китаю.
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