Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Итальянские СМИ назвали истинного владельца американского госдолга

Соединенные Штаты тратят больше на обслуживание своего колоссального государственного долга, который к настоящему времени превысил сумму в 36 трлн долл, чем они тратят на оружие.

Елизавета Сидорова
Автор Финансы Mail
Источник: Павел Цуканов/ТАСС
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

В 2024 году впервые в истории США федеральные расходы на вооружение, составляющие 2,9% ВВП, оказались ниже, чем расходы на обслуживание федерального долга, составившие 3,1% валового внутреннего продукта, сообщает итальянское L"Antidiplomatico.

В материале издания сообщается, что причиной этому могут быть установленные в США жесткие ограничения на расходы на вооружение, поскольку заимствования для их финансирования стали очень дорогими.

Держателями 25% госдолга США являются иностранные государства, из которых основные доли принадлежат Японии, Канаде, Франции и Китаю.

Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail.