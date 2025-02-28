Силуанов: ИИ будет ключевым источником роста в ближайшей перспективе

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Технологии искусственного интеллекта будут ключевым источником роста в ближайшей перспективе, а развитие децентрализованных финансов поможет существенно снизить издержки для мировой экономики и увеличить ее рост. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов на встрече министров финансов и управляющих центральными банками G20 в Кейптауне.
«Искусственный интеллект будет ключевым источником роста в ближайшей перспективе, а развитие децентрализованных финансов поможет существенно снизить издержки для мировой экономики и увеличить рост», — заявил Силуанов, его слова приводит пресс-служба Минфина РФ.
По словам министра, мировая экономика находится в ситуации, когда фокус смещается в сторону защиты национальных интересов. Силуанов добавил, что сейчас необходимо совместными усилиями управлять рисками в глобальной экономике и решать поставленные перед странами задачи.
Кроме того, Силуанов подчеркнул, что политика государства не должна заключаться в повышении налогового бремени. «Для этого необходимо упрощать правила администрирования для налогоплательщиков. Цифровизация и искусственный интеллект способны существенно повысить налоговые поступления и сократить административных издержек», — сказал он.
Следующая встреча на уровне глав финансовых ведомств «двадцатки» пройдет в апреле 2025 года «на полях» весенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка.