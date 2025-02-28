Силуанов: ИИ будет ключевым источником роста в ближайшей перспективе

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Технологии искусственного интеллекта будут ключевым источником роста в ближайшей перспективе, а развитие децентрализованных финансов поможет существенно снизить издержки для мировой экономики и увеличить ее рост. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов на встрече министров финансов и управляющих центральными банками G20 в Кейптауне.