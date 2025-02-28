Рынок акций, результаты «Интер РАО» и рубль: дайджест

Доллар на межбанковском рынке завершил торги в четверг ростом. Но в пятницу утром курс в моменте снижался на 0,23%, до ₽87,48. По оценкам аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, если никаких новых политических или геополитических факторов роста курса российского рубля в ближайшее время не появится, то уже 28 февраля или с начала марта можно ожидать его планомерного ослабления в район ₽90 за доллар и дальнейшие торги в диапазоне ₽88−93 в следующем месяце.