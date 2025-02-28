Рынок акций, результаты «Интер РАО» и рубль: дайджест

Индекс Мосбиржи
Рынок акций в четверг, 27 февраля, продолжил показывать негативную динамику третий день подряд. Основная торговая сессия на российском рынке завершилась в минусе. По итогам основных торгов индекс Мосбиржи (IMOEX) снизился на 1,32%, до 3232,65 пункта, индекс РТС — на 3,31%, до 1161,23 пункта.
На вечерней сессии негативная динамика на рынке усилилась. Индекс IMOEX2, который показывает динамику рынка в том числе на утренней и вечерней сессиях, снизился на 1,84% по сравнению с уровнем закрытия предыдущего дня — до 3182,53 пункта.
На утренних торгах в пятницу, 28 февраля, индекс IMOEX2 показывал рост на 0,2% — до 3190,18 пункта по состоянию на 08:26 мск.
Эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер полагает, что текущее снижение на рынке акций — это пока только коррекция после безудержного ралли на 43% за последние два месяца. Для продолжения подъема рынку не хватило драйверов, а появившиеся комментарии со стороны как России, так и США снизили биржевой настрой — американские санкции продлены, сроки урегулирования конфликта могут увеличиться.
В «БКС Мир инвестиций» не исключают, что просадку уже вскоре могут начать откупать и ликвидность, которая будет перетекать из фондов денежного рынка, сыграет в процессе дальнейшего роста российского рынка акций явно не последнюю роль.
Руководитель направления инвестиционного консультирования ИК «Алор Брокер» Алексей Антонов полагает, что при текущем информационном фоне коррекция перекупленного рынка акций выглядит логичной. Ее целью является снижение индекса Мосбиржи в район 3000 пунктов, где расположен незакрытый гэп от 13 февраля. В то же время эксперт допустил, что эта цель может не реализоваться и в этом случае можно ожидать возвращения индикатора в боковик около 3300 пунктов.
Отчетность «Интер РАО»
В пятницу «Интер РАО» опубликует операционные и финансовые результаты по МСФО за 2024 год.
В инвестбанке «Синара» ожидают, что выручка в четвертом квартале выросла на 12% год к году, до ₽437,5 млрд, а чистая прибыль — на 15%, до ₽44,6 млрд. Но EBITDA, согласно прогнозу, снизилась на 9%, до ₽50,1 млрд.
«Рост выручки — в основном результат увеличения выработки электроэнергии и повышения цен на нее, а также на мощности. Вместе с тем рентабельность по EBITDA должна показать снижение, которое мы связываем с истечением срока действия прибыльных договоров о предоставлении мощности (эта тенденция уже наблюдалась в период девяти месяцев 2024 года)», — пояснил аналитик «Синары» Георгий Горбунов.
Но в SberCIB ждут, что в четвертом квартале снижение EBITDA год к году могло замедлиться до минус 2% против минус 10% в третьем квартале.
«Причины — ускорение роста цен на “рынке на сутки вперед” и более сильная динамика экспорта электроэнергии. А еще — рост доходов в сегменте энергомашиностроения за счет купленных активов», — пояснили аналитики.
По их мнению, эти три фактора и повышенные процентные доходы позволили компании нарастить темпы роста скорректированной чистой прибыли. По оценкам SberCIB, в четвертом квартале показатель вырос на 44% год к году против 19% кварталом ранее.
По прогнозам SberCIB, по итогам всего 2024 года EBITDA сократится на 5%, а чистая прибыль вырастет на 22%.
Рубль
Укрепление рубля приостановилось в четверг. По итогам торгов курс юаня на Мосбирже вырос на 0,91%, до ₽12,02.
«Налоговый период завершен, январские санкции Байдена вчера вступили в силу, Трамп продлил прежние ограничения, а технически валютные пары на волне отвесного падения отработали важные поддержки и вошли в перепроданность — факторы за ослабление рубля и отскок инвалют», — прокомментировал Михаил Зельцер.
Доллар на межбанковском рынке завершил торги в четверг ростом. Но в пятницу утром курс в моменте снижался на 0,23%, до ₽87,48. По оценкам аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, если никаких новых политических или геополитических факторов роста курса российского рубля в ближайшее время не появится, то уже 28 февраля или с начала марта можно ожидать его планомерного ослабления в район ₽90 за доллар и дальнейшие торги в диапазоне ₽88−93 в следующем месяце.
Но в «Финаме» и «Альфа-Форексе» считают, что восходящий тренд для рубля еще не завершился. «Учитывая достаточно продолжительное укрепление рубля, по всей видимости, начинается коррекционное движение. Похожие ситуации технической коррекции наблюдались и ранее, например с 14 по 18 февраля», — пояснил «РБК Инвестициям» аналитик «Финама» Николай Дудченко.
Курсы валют
Публикуем наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 08:33 мск по данным сервисов «Банки.ру» и «Рынок наличной валюты» от РБК.
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
- Камкомбанк (ст. м. «Тверская»): купить доллары можно по ₽89,79, продать — по ₽89,51;
- Ак Барс Банк (ст. м. «Марксистская»): купить доллары можно по ₽89,8, продать — по ₽87,35.
Самые дешевые евро:
- НС Банк: (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по ₽95,65, продать — по ₽93;
- Камкомбанк (ст. м. «Тверская»): купить евро можно по ₽95,74, продать — по ₽95,01.
Корпоративные события
АЛРОСА: финансовые результаты по МСФО за второе полугодие 2024 года.
ТГК-1: финансовые результаты по РСБУ за 2024 год.
«Аэрофлот»: заседание совета директоров. В повестке — вопросы о дивидендной политике и стратегии развития группы до 2030 года.
Другие важные события
Банк России опубликует информационный бюллетень «Тенденции микрофинансового рынка».
Германия: уровень безработицы, февраль — 11:55 мск.
Германия: индекс потребительских цен, февраль — 16:00 мск.
США: торговый баланс — 16:30 мск.
США: личные доходы и расходы, январь — 16:30 мск.
США: ценовой индекс потребительских расходов, январь — 16:30 мск.
США: число активных буровых установок от Baker Hughes — 21:00 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия
Индекс Мосбиржи: 3232,65 (-1,32%).
Индекс РТС: 1161,23 (-3,31%).
S&P 500: 5861,57 (-1,59%).
Dow Jones Industrial Average: 43 239,50 (-0,45%).
NASDAQ Composite: 18 544,42 (-2,78%).