Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россияне рассказали, что им мешает откладывать деньги

Россиянам сложно откладывать часть доходов на «черный день» из-за низких зарплат, наличии потребительских кредитов, ипотеки и нестабильных доходов, показало исследование Финансов Mail.

Источник: Freepik

Большинство участников опроса заявили, что им удается откладывать деньги.

Среди мужчин регулярно откладывают 27%, от случая к случаю — 34%. Не могут копить 38% мужчин, еще 1% затруднились с ответом.

Среди женщин картина похожа: удается откладывать 21% участниц исследования, 40% делают это нерегулярно. Еще 39% откладывать не удается.

Причины, из-за которых россиянам не удается копить, у мужчин и женщин практически одинаковы.

Участникам опроса было предложено указать любое количество препятствий на пути к финансовому благополучию.

Итак, на первом месте — недостаточный уровень дохода. На низкие зарплаты и пенсии жалуются 60% респондентов.

На втором месте — 30% — наличие потребительского кредита.

На третьем — платеж по ипотеке — 24% участников опроса выплачивают ежемесячные взносы.

Четвертое место — у импульсных покупок, 19% участников исследования считают, что спонтанность в тратах — преграда к финансовой стабильности.

На пятом месте — большой состав семьи. 16% участников опроса считают, накопление не может быть успешным в больших семьях.

Шестое место — 15% респондентов — у нестабильных доходов.

13% помогают пожилым родственникам.

У двух процентов есть микрозайм, который создает преграды на пути к финансовой стабильности. Еще один процент указали, что попались на уловки мошенников, что привело к снижению финансового благополучия.

В свободной форме ответа также читатели жаловались на большую инфляцию, которая делает доход меньше.

Единственное заметное отличие в ответах мужчин и женщин состоит в том, что первые считают барьером для создания накоплений выплату алиментов, а вторые — помощь детям.

Опрос проводился 24—25 февраля 2025 года, в нем приняли участие 12,5 тысячи человек из всех регионов России, 57% респондентов составили мужчины, 43% — женщины.