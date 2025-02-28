Россияне рассказали, что им мешает откладывать деньги

Большинство участников опроса заявили, что им удается откладывать деньги.
Среди мужчин регулярно откладывают 27%, от случая к случаю — 34%. Не могут копить 38% мужчин, еще 1% затруднились с ответом.
Среди женщин картина похожа: удается откладывать 21% участниц исследования, 40% делают это нерегулярно. Еще 39% откладывать не удается.
Причины, из-за которых россиянам не удается копить, у мужчин и женщин практически одинаковы.
Итак, на первом месте — недостаточный уровень дохода. На низкие зарплаты и пенсии жалуются 60% респондентов.
На втором месте — 30% — наличие потребительского кредита.
На третьем — платеж по ипотеке — 24% участников опроса выплачивают ежемесячные взносы.
Четвертое место — у импульсных покупок, 19% участников исследования считают, что спонтанность в тратах — преграда к финансовой стабильности.
На пятом месте — большой состав семьи. 16% участников опроса считают, накопление не может быть успешным в больших семьях.
Шестое место — 15% респондентов — у нестабильных доходов.
13% помогают пожилым родственникам.
У двух процентов есть микрозайм, который создает преграды на пути к финансовой стабильности. Еще один процент указали, что попались на уловки мошенников, что привело к снижению финансового благополучия.
В свободной форме ответа также читатели жаловались на большую инфляцию, которая делает доход меньше.
Единственное заметное отличие в ответах мужчин и женщин состоит в том, что первые считают барьером для создания накоплений выплату алиментов, а вторые — помощь детям.
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