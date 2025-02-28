Россиянам рассказали, когда дешевле всего снимать квартиру

«В январе, феврале, ноябре и декабре растет предложение квартир в аренду. С ноября по декабрь оно восстанавливается после горячего сезона, а в январе и феврале стабилизируется после периода новогоднего затишья, когда часть арендодателей, снимавших на время свои объявления, в первые месяцы года публикуют их заново. Так, в феврале относительно января количество доступных для долгосрочной аренды квартир в миллионниках выросло на 13,7%, в Москве — на 8,4%, в Санкт-Петербурге — на 5,2%. Аналогичный тренд отмечается и в других мегаполисах», — отметил Жуков.