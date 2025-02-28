Россиянам рассказали, как сэкономить на летнем отдыхе до 60%

Никольская подсчитала, что цены на пятидневный тур на двоих с учетом транспорта в 2025 году будут: по России — от 79 тыс. рублей, по Египту — от 189 тыс. рублей, в Турцию — от 207 тыс. рублей, в Китай — от 215 тыс. рублей, в ОАЭ — от 216 тыс. рублей и в Таиланд — от 218 тыс. рублей.