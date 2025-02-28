Россиянам рассказали, как сэкономить до 60% на отдыхе летом

Кроме того, Никольская предположила, что к 2025 году стоимость пятидневного тура на двоих с учетом транспорта составит: по России — от 79 тысяч рублей, по Египту — от 189 тысяч рублей, в Турцию — от 207 тысяч рублей, в Китай — от 215 тысяч рублей, в ОАЭ — от 216 тысяч рублей, а в Таиланд — от 218 тысяч рублей.