Россиянам рассказали, как сэкономить до 60% на отдыхе летом

Россиянам рекомендуется бронировать путевки на лето уже в марте, чтобы сэкономить до 60%, сообщила «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент кафедры гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Никольская.
«При раннем бронировании отелей на летний отдых в конце февраля и марте возможно получить выгоду до 60% на более длительный период отдыха. Многие авиакомпании также предлагают скидки до 15−30% на авиабилеты. По данным АТОР, в начале года гостиницы в полюбившихся россиянами странах (в Анталье, Дубае, Паттайе) подняли цены на 18−23% в среднем, и стоимость авиа— и ж/д билетов выросла на 20−25%», — отметила экономист.
Она пояснила, что основные причины роста цен связаны с увеличением стоимости топлива, ограничениями на полеты, инфляцией, неустойчивым курсом валют, подорожанием продуктов питания и коммунальных услуг, а также с повышением расходов на оплату труда.
Экономист также подчеркнула, что все контракты туроператоров заключаются в долларах и евро, поэтому рост курсов валют существенно влияет на увеличение стоимости путевок.
В то же время Никольская исключила вероятность резкого скачка цен на отдых. По ее расчетам, в 2024 году туры по России подорожали на 21,4%, в Египет — на 21,9%, в Китай — на 31%, в ОАЭ — на 12%, а в Таиланд — на 6,8%.
Кроме того, Никольская предположила, что к 2025 году стоимость пятидневного тура на двоих с учетом транспорта составит: по России — от 79 тысяч рублей, по Египту — от 189 тысяч рублей, в Турцию — от 207 тысяч рублей, в Китай — от 215 тысяч рублей, в ОАЭ — от 216 тысяч рублей, а в Таиланд — от 218 тысяч рублей.
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