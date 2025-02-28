Экономист объяснил причину снижения курса биткоина

Резкое падение курса биткоина обусловлено завышенными ожиданиями относительно политики президента США Дональда Трампа в отношении криптовалют, заявил NEWS.ru финансовый аналитик Александр Разуваев.
Экономист пояснил, что инвесторы рассчитывали на создание главой Белого дома национального резерва криптовалюты или на превращение ее в мировую валюту, однако их надежды не оправдались.
«Любая крипта зависит только от спроса. Это не акции и не облигации, где есть денежный поток. Были, на мой взгляд, завышенные ожидания, что Трамп создаст какой-то национальный резерв крипты, за счет которого погасят долг Америки, или что они с Илоном Маском запустят крипту как основную валюту мира, но ожидания не оправдались», — подчеркнул Разуваев.
Эксперт также указал, что заявления Трампа и Илона Маска оказывают значительное влияние на крипторынок. Кроме того, он отметил, что курс биткоина во многом зависит от процентной ставки, устанавливаемой Федеральной резервной системой США.
«Влияет, конечно, процентная ставка Федрезерва, но все равно спрос достаточно слабенький. Это все, конечно, не относится к майнинговым фермам. Майнинговые фермы у нас легализованы с прошлого года, это особый бизнес, достаточно рентабельный и хороший. Я колебания так не отслеживаю, но учитывая, что Трамп говорит много, как и Маск, рынок крипты на эти новости активно ведется», — отметил аналитик.
Он добавил, что высокая волатильность биткоина связана с отсутствием реальной стоимости.
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