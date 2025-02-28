Экономист объяснил причину снижения курса биткоина

«Влияет, конечно, процентная ставка Федрезерва, но все равно спрос достаточно слабенький. Это все, конечно, не относится к майнинговым фермам. Майнинговые фермы у нас легализованы с прошлого года, это особый бизнес, достаточно рентабельный и хороший. Я колебания так не отслеживаю, но учитывая, что Трамп говорит много, как и Маск, рынок крипты на эти новости активно ведется», — отметил аналитик.