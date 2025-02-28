Reuters: тарифная угроза Трампа взбудоражила рынки

Хотя угроза повышения тарифов способствовала укреплению доллара, передает Reuters, она также усилила опасения по поводу её влияния на экономику США.



Последние данные по экономике США были неутешительными, подчеркивается в материале агенства, и трейдеры отреагировали на это, заложив в цены как минимум два снижения процентной ставки Федеральной резервной системой на четверть пункта в этом году: первое — уже в июне, а второе — в сентябре.