Reuters: тарифная угроза Трампа взбудоражила рынки

Как сообщает Reuters, японский Nikkei упал на 2,4% в начале пятничной сессии, прогибаясь под давлением укрепившейся иены, в то время как южнокорейский Kospi упал на 1,8%, а австралийский фондовый индекс просел на 0,9%.
По данным агентства, китайские акции показали относительно лучшие результаты в начале торгов: гонконгский Hang Seng снизился на 1%.
Акции технологических компаний еще больше подешевели после распродажи акций Nvidia, поскольку инвесторы строго оценили отчет о прибылях производителя чипов на следующий день после его публикации.
Индекс доллара США, который измеряет стоимость американской валюты по отношению к шести основным валютам, включая евро, иену и франк, снизился до 107,20, но начал сессию на самом высоком уровне с 19 февраля — 107,34.
В целом более крепкий доллар оказал давление на сырьевые товары, в том числе на золото, хотя нефть сохранила большую часть сильного роста, зафиксированного в четверг, благодаря отмене президентом США Дональдом Трампом лицензии Chevron в Венесуэле.
Хотя угроза повышения тарифов способствовала укреплению доллара, передает Reuters, она также усилила опасения по поводу её влияния на экономику США.
Последние данные по экономике США были неутешительными, подчеркивается в материале агенства, и трейдеры отреагировали на это, заложив в цены как минимум два снижения процентной ставки Федеральной резервной системой на четверть пункта в этом году: первое — уже в июне, а второе — в сентябре.
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail.