Путин упростил регистрацию прав на недвижимость для пострадавших от ЧС

Документ вносит изменение в закон «О государственной регистрации недвижимости», предусматривающее неприменение ряда его положений в случае осуществления государственного кадастрового учета и (или) регистрации прав, внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о ранее учтенном объекте недвижимости, осуществляемых в целях оказания мер поддержки лицам, пострадавшим в результате боевых действий и (или) в связи с наступлением чрезвычайной ситуации.
Также закон предусматривает право кредитных организаций заверять электронные образцы документов, необходимых для осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество, также усиленной квалифицированной электронной подписью кредитной организации, в случае если факт издания (принятия), подлинность и достоверность таких документов могут быть проверены органом регистрации прав.
Автор новеллы, глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов (КПРФ) пояснял РИА Новости, что закон дает банкам возможность заверять электронные образцы документов для государственного кадастрового учета и регистрации прав на недвижимость не только с помощью подписи уполномоченного лица, но и с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи самой кредитной организации.
По его словам, действующий закон «О государственной регистрации недвижимости» содержит ряд оснований для приостановки кадастрового учета и регистрации имущественных прав для граждан. Среди них — отсутствие сведений о границах земельного участка, необходимость предоставления межевого или технического плана, запрет на внесение сведений о ранее учтенных земельных участках, если их границы пересекаются с другими территориями.
Согласно документу, пояснял парламентарий, эти требования не применяются в тех случаях, когда кадастровый учет и регистрация проводятся для оказания мер поддержки пострадавшим в результате боевых действий и ЧС. Он отметил, что при внесении сведений о ранее учтенных объектах недвижимости не требуется предоставлять межевой или технический план, а также учитывать ограничения, связанные с отсутствием сведений о границах участка, что также облегчит процесс восстановления прав, для потерявших документы.
Закон вступает в силу с 1 марта 2025 года.