Путин упростил регистрацию прав на недвижимость для пострадавших от ЧС

Согласно документу, пояснял парламентарий, эти требования не применяются в тех случаях, когда кадастровый учет и регистрация проводятся для оказания мер поддержки пострадавшим в результате боевых действий и ЧС. Он отметил, что при внесении сведений о ранее учтенных объектах недвижимости не требуется предоставлять межевой или технический план, а также учитывать ограничения, связанные с отсутствием сведений о границах участка, что также облегчит процесс восстановления прав, для потерявших документы.