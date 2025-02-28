Правительство увеличило субсидию для перевода грузовиков с бензина на газ

По итогам 2024 года объем потребления газомоторного топлива в России вырос на 12% в годовом выражении, а к уровню 2018 года (до внедрения мер государственной поддержки) — в 3,5 раза. По оценкам Минэнерго, спрос на газомоторное топливо в России может к 2035 году вырасти более чем в четыре-шесть раз относительно текущих значений, до 10−15 млрд куб. м.