Опрос показал важные для россиян критерии выбора жилья

Что касается ремонта, решения в этой области чаще всего принимаются совместно (38%). Однако 34% мужчин уверены, что делают выбор единолично, а среди женщин так считает 30%. При обсуждении интерьера 39% опрошенных заявили, что сталкивались с конфликтами, но смогли достичь компромисса, тогда как 19% сообщили о серьезных разногласиях с партнером по данному вопросу.