Опрос показал важные для россиян критерии выбора жилья

Согласно данным, представленным девелопером ПИК «Известиям», главными факторами, влияющими на выбор жилья у россиян, оказались стоимость (49%) и развитая инфраструктура (40%), включающая близость к магазинам, школам, детским садам и медицинским учреждениям. Помимо этого, значительное значение имеют транспортная доступность (36%), близость к работе или учебному заведению (28%) и социальная среда, включая соседство (28%).
Выбор района для покупки квартиры чаще всего осуществляется совместно с партнером — так ответили 58% участников опроса. В то же время, 14% респондентов предпочли бы полностью доверить это решение своей второй половине. Интересно, что 41% опрошенных готовы отказаться от личных предпочтений в пользу пожеланий партнера при выборе жилья.
Процесс принятия решения, как выяснилось, редко вызывает серьезные конфликты. Почти половина респондентов (49%) сообщила, что выбор места жительства прошел легко и без споров. Еще 32% указали, что удалось обойтись обсуждением без возникновения конфликтных ситуаций, тогда как 19% признались, что сталкивались с разногласиями.
Исследование также показало различия в подходах мужчин и женщин к выбору жилья. Женщины чаще склонны отдавать предпочтение более качественному жилью даже в удаленных районах (43%), тогда как мужчины чаще выбирают квартиру в престижном районе, даже если она уступает по качеству (47%).
Что касается ремонта, решения в этой области чаще всего принимаются совместно (38%). Однако 34% мужчин уверены, что делают выбор единолично, а среди женщин так считает 30%. При обсуждении интерьера 39% опрошенных заявили, что сталкивались с конфликтами, но смогли достичь компромисса, тогда как 19% сообщили о серьезных разногласиях с партнером по данному вопросу.
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