Банк России повысил официальный курс доллара

Так, курс доллара подняли с 87,6967 рубля до 88,2568 рубля. Курс юаня регулятор также повысил — до 12,0754.
При этом, Банк России опустил официальный курс евро — с 92,0362 до 91,5655 рубля.
Минфин США 12 июля 2024 года ввел санкции против Московской биржи. В результате, биржевые торги долларом и евро приостановили и перенесли на внебиржевой рынок. Официальные курсы европейской и американской валют по будням устанавливает Центробанк, ориентируясь на отчетность банков и информацию внебиржевых торгов.
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