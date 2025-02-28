Нидерландской «дочке» Linde запретили судиться с «Русхимальянсом» за рубежом

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области запретил «дочке» германской Linde — нидерландской Linde Holdings Netherlands No.3 B.V. — продолжать разбирательства с «Русхимальянсом» (оператор проекта строительства комплекса по переработке и сжижению газа в Усть-Луге) в Нидерландах. Это следует из картотеки арбитражных дел.
«Иск удовлетворить полностью», — сказано в решении суда.
«Русхимальянс» требовал запретить нидерландской Linde Holdings Netherlands No.3 B.V. продолжать любые разбирательства против российской компании в судах Нидерландов, обязать ее отозвать свои требования в Окружном суде Роттердама, запретить инициировать новые арбитражные и судебные разбирательства, получать и приводить в исполнение в любом государстве любые арбитражные (третейские) решения. В случае неисполнения любого из предписаний и запретов с «дочки» Linde должна быть взыскана судебная неустойка на общую сумму в €971 млн (30,7 млрд рублей и €670 млн).
В мае и июне 2022 года Linde (выступала EPC-подрядчиком и поставляла часть оборудования в рамках реализации комплекса в Усть-Луге) уведомила «Русхимальянс» о приостановке работ по контракту в связи с санкциями, введенными Евросоюзом (ЕС).
Поскольку работы со стороны Linde так и не возобновились, «Русхимальянс» разорвал контракт с германской компанией и направил ей претензию о наличии спора. При этом ряд банков также не смогли исполнить свои обязательства перед «Русхимальянсом» и выплатить банковские гарантии из-за санкций. После этого «Русхимальянс» сумел добиться взысканий с Unicredit Bank AG, Bayerische Landesbank, Deutsche Bank, Commerzbank и Landesbank Baden-Wurttemberg суммарно более €1,1 млрд.
Позднее Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области полностью удовлетворил иск «Русхимальянса» к Linde и ее структурам на общую сумму около 113 млрд рублей. Затем суд частично удовлетворил еще один иск «Русхимальянса» к Linde и ее «дочкам» и взыскал с них солидарно более 100 млрд рублей. Суд также запретил Linde инициировать и продолжать судебные разбирательства против «Русхимальянса» за рубежом.