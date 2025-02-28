Немецкий бизнес настаивает на возврате к закупкам российского газа

Министр экономики Саксонии-Анхальт Свен Шульце считает, что заключение мира с Россией может изменить ее подход к поставкам энергоносителей. По его словам, при условии достижения мира и восстановления доверия между сторонами Европе стоит рассмотреть возможность возвращения к диалогу о поставках российского газа. Однако для этого необходимо создать долгосрочные механизмы безопасности и уверенности в стабильности сотрудничества.