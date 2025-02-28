Минсельхоз отметил стабильную ситуацию с ценами на макаронные изделия в РФ

В Минсельхозе также сообщили, что выпуск данной продукции в России стабильно растет. Так, в 2024 году было произведено 1,5 млн тонн макаронных изделий, что на 9 тыс. тонн больше, чем в предыдущем году. Положительная динамика наблюдается и в начале текущего года: в январе выпущено 120 тыс. тонн, прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — 8,3%. «Такие объемы позволяют не только обеспечивать внутренние потребности, но и наращивать экспортные поставки», — подчеркнули в министерстве.